Akbank’tan ‘Birebir Ayrıcalıklar Dünyası’

“Akbank Birebir Bankacılık” 10. yılında, “Birebir Ayrıcalıklar Dünyası” ile sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, “Birebir müşterilerimiz için geliştirdiğimiz Birebir Ayrıcalıklar Dünyası’nı, müşterilerimizin, finansal olmayan beklentilerini de karşılayan, yaşam tarzına uygun proaktif teklifler içeren, bankacılık ilişkisine dayalı ve oldukça geniş kapsamlı değer önerileri bütünü olarak tanımlıyoruz” dedi.