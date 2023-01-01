Akbank'tan Expat bankacılığı

Akbank Birebir Bankacılık, Türkiye'de çalışan ve yaşayan binlerce Expat (geçici misafir) için özel hizmet modeli oluşturdu.





Expat hizmet modeli; Türkiye çapında Akbank şubelerinde Expatlara yönelik müşteri ilişkileri yöneticisinden, İngilizce bankacılık hizmeti de veren Akbank Direkt’e ve Expatların ülkelerindeki yakınlarına para gönderimine kadar pek çok hizmeti sağlıyor. Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, “Expatların yaygın olarak yaşadıkları bölgeleri baz alarak, İngilizce olarak hizmet alabilecekleri farklı illerde bir çalışma yapmayı hedefledik” dedi.