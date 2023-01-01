Akbank'tan girişimcilere...

ABD Başkanı Barack Obama'nın Danışmanı olan Prof. Kenneth Morse, girişimcilerin eğitimine de büyük önem veren Akbank'ın ana sponsorluğunda konferanslar vermek üzere Türkiye'ye bir kez daha geldi.





Prof. Morse, girişimcilere, finansman konusunun, şirketlerin büyümelerinde ve uzun süre ayakta kalmalarında oynadığı kritik rolün önemini ve nasıl yönetileceğini anlattı. Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, “Akbank olarak girişimcilik ekosistemine değer katmak için farklı alanlarda çözümler üretmeye devam ediyoruz; geniş bir çözüm yelpazesi ile girişimcilerimizin yanında oluyoruz.” dedi.