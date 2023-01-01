Akbank'tan KOBİ'lere özel danışmanlık hattı

KOBİ’ler, "444 23 23 Akbank KOBİ Hattı"’ndan hiçbir ücret ödemeden, kolaylıkla uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilecek.





KOBİ’ler, "444 23 23 Akbank KOBİ Hattı"’ndan hiçbir ücret ödemeden, kolaylıkla uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilecek. Ayrıca işinin başından ayrılmadan birçok ürüne başvuruda bulunabilecek. “Akbank Kobi Hattı”nı arayan her KOBİ'nin soruları yanıtlanacak, birçok ürün hakkında bilgi verilerek başvurusu anında alınacak. Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, "Kendimizi ayrıca, KOBİ’lere gerekli olan bilgiyi sağlayan, danışmanlık ve yönlendirme yapan bir 'iş ortağı' olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.