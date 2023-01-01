Akbank’tan‘Risk Raporu’

Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge’in verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde 25 milyon kişinin kredi siciline ilişkin verileri izleyen Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’nun, Eylül ayından itibaren sunduğu Risk Raporu’na artık tüm Akbank şubelerinden ulaşılabiliyor.





KKB’nun bireylerin kullanımı na açtığı bu hizmeti ilk sunan banka olan Akbank, Türkiye genelindeki 1000’e yakın şu besinde bireylerin bankalara olan borç bilgilerini öğrenmelerini sağlıyor. Yasa gereği, risk raporu sadece kişilerin kendilerine verilebiliyor.