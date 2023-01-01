Akıllı telefon ve tabletlerdeki veriyi nasıl korumalıyız?

Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı

Trend Micro, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Siber Güvenlik Birliği ve Çoklu Eyalet Bilgi Paylaşımı ve Analizi Merkezi’nin ortaklaşa başlattığı ‘Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ programı kapsamında tüm kullanıcıları bilgilendiriyor. Buna göre kullanıcıların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor: “Aşırı paylaşımdan kaçının. Şüpheli ve zararlı yazılımlara karşı dikkatli olun. Açık ağ bağlantıları korunmasız cihazları tehdit ediyor. Zayıf şifreleri tercih etmeyin. Güvenli olmayan bulut hizmetlerine karşı dikkatli olun. Ayrıca mobil cihazlarda uygulayacağınız koruma önlemleri cihazınızda ne kadar bilgi bulunduğuyla doğru orantılı olmalı. Cihazın kendi sahip olduğu güvenlik önlemlerini kullanın. Uygulamaları iyi inceleyin. Bir güvenlik yazılımı edinin. Düzenli olarak verilerinizi yedekleyin.”

