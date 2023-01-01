“Aklından Geçen Hayata Geçsin”
Vodafone Türkiye bünyesinde küresel inovasyonlar yapan Oksijen Ar-Ge’nin açtığı üniversitelerarası Android Mobil Uygulama Yarışması sonuçlandı.
Gruplar halinde yarışmanın kısa listesine kalan 6 proje sahibi, mobil uygulamalarını sunuma hazır hale getirdi. Geliştirdiği etkinlik planlama içerikli “Meety” uygulamasıyla yarışmayı kazanan, Marmara Üniversitesi’nden Çağlar Bozkurt oldu. Bozkurt, Vodafone Smart Tab II’nin sahibi olurken Vodafone’da staj yapmaya da hak kazandı.