Aktif Bank karlılıkta ilk 10’da

95 milyon TL net kâr...

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir’in açıklamasına göre Banka 2103 yılında, 95 milyon TL net kâr elde ederek, ortalama aktif kârlılığında yüzde 2.2, özkaynak karlılığında yüzde 15.7 olmak üzere bankacılık sektörünün çok üzerinde karlılık sağladı ve karlılıktta ilk 10 bankadan biri oldu. Banka geleceğe yönelik büyük hedefleri paralelinde, toplam ödenmiş sermayesini yıl içersinde 467 milyon TL artırarak 791 milyon TL’ye yükseltti. Aktif Bank şube olmaksızın yaygın ve çok noktadan kredi ve işlem yapan bir iş modeliyle çalışıyor.