Aktif Bank’tan girişimcilere

Yenilikçi uygulamalarıyla ve oluşturduğu yeni iş alanları ile dikkat çeken Aktif Bank, son olarak ekonominin temel taşı melek yatırımcılar ve girişimciler için her türlü konunun detaylı anlatıldığı “Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu” adlı kitapçığı Türkiye’ye uyarladı.

Kitapla ilgili bilgi veren Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Önder Halisdemir, “Bu kitapla gelişmiş ülkeler kendi girişimcilerine nasıl yol gösteriyorsa o yolları ülkemizdeki girişimcilere de göstermek istedik” dedi.