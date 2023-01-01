Albaraka “Altın Bankacılığı”

Albaraka, büyüme hedeflerinde önemli bir yer tutan “Altın Bankacılığı” konusunda yeni ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Özellikle düğünlerin yoğun olduğu bu dönemde altın toplama günlerinin sayısını arttıran banka, yeni evlenen gençlerin biriktirdikleri altınları güvenle saklayabilecekleri kolaylıklar sağlıyor. Bunun yanısıra asgari üç ay olan altın katılma hesaplarının vadesini bir aya indiren Albaraka, altında kar paylaşım oranını yüzde 50-yüzde 50 vermeye devam edecek.