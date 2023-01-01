Albaraka KOBİ Buluşmaları
Albaraka, yerel ekonominin kahramanları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerle (KOBİ) buluştu. Banka, ‘’KOBİ’lerle Elele Yerelden Küresele” toplantılarının ilkini Denizli’de gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, “KOBİ’lerin büyüyüp kurumsal lig düzeyindeki yüksek kalibreli firmalar seviyesine çıkması için çalıştıklarını, KOBİ Buluşmaları aracılığıyla KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları bilgiyi, tecrübeyi, ürün ve hizmetleri ayaklarına getirdiklerini” söyledi.