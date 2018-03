Albaraka Türk ödüllendirildi

Financial Times Grubu’na ait dünyanın önde gelen finans yayını The Banker Dergisi, 16 ülkede faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşları arasında düzenlediği “Islamic Bank of The Year” yarışmasının Türkiye kategorisinde Albaraka’yı Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçti. Son 12 aylık dönem içerisinde en hızlı ilerleme kaydetme, ortaklarına sağladığı fayda ve pazar avantajı elde etme üzere kullanılan stratejilere göre yapılan değerlendirme sonuçları, The Banker dergisinin Haziran sayısında açıklandı.