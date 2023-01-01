AlBaraka: Yatırımda coğrafi yaygınlık

Bankalar ve birimlerinin yaygın coğrafi konumuna yatırım





AlBaraka Banking Group (ABG), 2012 yılında net kârını yüzde 11 oranında artırdı. Bankanın kredileri yüzde 21, mevduatları yüzde 12 ve öz kaynakları yüzde 9 oranında arttı. AlBaraka Bankacılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Adnan Ahmed Yousif ; “Elde edilen başarılı sonuçlar, sermayedarlara değer üretilmesine yönelik olarak Grup içerisindeki bankalar ve birimlerinin yaygın coğrafi konumuna yatırım yapma noktasındaki arzularını pekiştirdiğini” ifade etti.

