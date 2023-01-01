Albaraka’dan dış ticarete destek

Alo Dış Ticaret Destek Hattı

Katılım bankası Albaraka, Türkiye’nin dünyaya açılan şirketlerine destek için yeni ‘Dış Ticaret Paketi’ni tanıttı. Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, “Uluslararası bir banka olan Albaraka’nın temel hedefi yerel şirketlerin küresel birer oyuncu olmaları için her aşamada desteklemektir” diye konuştu. Destek kapsamında Albaraka, yurtdışına havale işlemlerinde müşterilerine cazip fiyatlar sunarken ‘Alo Dış Ticaret Destek Hattı’ ile de ücretsiz dış ticaret danışmanlığı desteği veriyor.