Allgeier SE Türkiye'de

Allgeier SE, Türkiye'nin önde gelen personel ve uzman yönetici yerleştirme şirketi Oxygen Consultancy'nin yüzde 90'ını satın aldı.





Avrupa'nın en büyük bilişim ve işe alım şirketlerinden olan Alman Allgeier SE, Türkiye'nin önde gelen personel ve uzman yönetici yerleştirme şirketi Oxygen Consultancy'nin yüzde 90'ını satın aldı. Allgeier SE'nin Başkanı Dürschmidt, "Türkiye'de finans, hızlı tüketim gibi sektörlerde üst düzey yönetici açığı var. Biz bu açığı doldurmak için geldik" dedi. Oxygen Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Alkaya ise "şimdi işe alım ve 'outsourcing' alanlarında, en alt kademeden orta düzey yöneticiye kadar, her pozisyonda ihtiyaca özel hizmetler sunacağız" diye konuştu.