Anadolu Motor

Anadolu Motor, Çayırova’daki yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

“Gücünüze güç katar” sloganıyla üretim faaliyetine başladığı 1972’den beri Türkiye’ye hizmetini sürdüren Anadolu Motor, 44 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Çayırova’daki yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Motor’un Türkiye’de kendi alanındaki tek yerli üretici olduğunu belirterek, yeni tesiste üretim kapasitelerinin yüzde 40 oranında artacağını söyledi: “Anadolu Motor, Türk tarımının mekanizasyonlaşmasına ve modernleşmesine hizmet ediyor. Bugün eğer Türk çiftçisi kara sabanı bırakıp, modern makinelere kavuşmuşsa bunda Anadolu Motor’un rolü büyüktür; şu anda motorun her parçasını kendi üretebiliyor.”

