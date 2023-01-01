Aras Kargo’nun ilkleri

Aras Kargo’nun çevre politikasına TSE onayı

Türk kargo sektöründe, hizmet kalitesi, ileri teknolojisi, standartlara uygunluğu, yaygın ve geniş ulaşım ağı ile öncü rol oynayan Aras Kargo, verimlilik odağında benimsediği çevreci ve sürdürülebilir politikalarını, aldığı üç yönetim sistemi belgesiyle taçlandırdı. Türk Standartları Enstitüsü’nün Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanan ilk Türk kargo şirketi olan Aras Kargo ayrıca Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni de aldı.