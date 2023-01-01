Arçelik Arctic’ten Romanya pazarına yeni yatırım
Arçelik A.Ş.’nin Romanya beyaz eşya pazarındaki lider markası Arctic, Gaesti fabrikasındaki yeni buzdolabı üretim hattının resmi açılışını; Romanya Başbakanı Victor Ponta, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Ömür Şölendil, devlet yetkilileri, yerel makamlar, Arçelik A.Ş. ve Arctic üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirdi.
Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, “Yeni üretim hattının devreye alınmasıyla birlikte, Arctic üretim kapasitesi yüzde 25 artarak, yılda 2.5 milyon adede ulaştı, Avrupa'daki en büyük buzdolabı üretim tesisi haline geldi" dedi.