Arçelik Tayland’da üretim tesisi kuruyor

Global beyaz eşya sektörünün önde gelen oyuncularından Arçelik A.Ş., Tayland’da buzdolabı fabrikası kuruyor.

2015 sonunda faaliyete geçmesi planlanan Beko Tayland Fabrikası, Arçelik A.Ş.’nin Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’dan sonra, yurtdışında 7., toplamda ise 15. üretim tesisi olacak. Fabrikanın temel atma töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Arçelik A.Ş.’nin Beko markasıyla global bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Tayland’da bölgesel bir üretim merkezine sahip olmalarının Güney Doğu Asya Bölgesi’ndeki hedeflerine ulaşmalarının anahtarlarından biri olacağını söyledi.