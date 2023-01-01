Arçelik’e ISO 10002 Belgesi

Arçelik A.Ş. uluslararası bir standart olan ISO 10002 Belgesi’ni almaya hak kazandı.





Arçelik A.Ş., kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik kılavuz bilgileri sağlayan uluslararası bir standart olan ISO 10002 Belgesi’ni almaya hak kazandı. Arçelik A.Ş. adına sertifikayı teslim alan Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Subaşı şöyle konuştu: “Müşteri memnuniyeti temeline dayandırdığımız çalışma felsefemizi ve bu esasa göre şekillendirdiğimiz iş süreçlerimizi dünya standartlarında taçlandırdık.”