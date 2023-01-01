Arena Bilgisayar'da katmadeğer dönemi

Okay Nasır, Arena ile ilgili detayları ve yeni yatırımları duyurdu.

Teknoloji Dağıtıcısı ARENA Bilgisayar Genel Müdürü Okay Nasır, yeni yönetim modeli ve uzman kadrosu ile katmadeğerli hizmetler sunacağı yeni bir döneme başlayan Arena ile ilgili detayları ve yeni yatırımları duyurdu. Okay Nasır, Arena’da yaşanan bu yeni dönemle ilgili olarak; “Organizasyonumuzun iş ortaklarımıza daha iyi hizmetler verebilmesi için sürekli fikir alışverişinde bulunuyor ve sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.