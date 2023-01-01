Assan Alüminyum “En iyi tedarikçi”

Plus Pack, Avrupa’nın önde gelen buruşuk kap üreticileri...





Assan Alüminyum, Avrupa’nın lider ambalaj üreticilerinden Plus Pack tarafından bir kez daha “Yılın En İyi Tedarikçisi” seçildi. Ürün ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Assan Alüminyum, son üç yıldır bu unvanı kimseye kaptırmıyor. Assan Alüminyum Genel Müdürü Remzi Örnek, Plus Pack ödülü hakkında şunları söyledi: “Plus Pack, Avrupa’nın önde gelen buruşuk kap üreticilerinden, bizim de Avrupa’daki en büyük müşterilerimizden biri. Son üç yıldır üst üste en iyi tedarikçi seçilmemiz, müşteri ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızın takdir edildiğinin ve sürdürülebilir bir başarı yakaladığımızın göstergesi.”

