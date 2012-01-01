Assan Alüminyum üretim rekoru kırdı

Assan Alüminyum, 2012 yılında yaklaşık 205 bin ton üretim yaparak bir önceki yıla kıyasla rekor sonuç elde etti.





Assan Alüminyum, 2012 yılında yaklaşık 205 bin ton üretim yaparak bir önceki yıla kıyasla rekor sonuç elde etti. Şirketin 2013 hedefi ise 215 bin ton üretim. Assan Alüminyum Genel Müdürü Remzi Örnek, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Üretimimizin yüzde 75’ini dış pazarlara, yüzde 25’ini ise iç pazara satıyoruz. İhracatımızın neredeyse dörtte üçünü Kuzey Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Daha önce fiyatlarla oynayarak yer almaya çalıştığımız pazarlarda bugün yüksek kalitemizle kendimizi kabul ettirmiş durumdayız.”

