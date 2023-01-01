Avansas.com'dan

KOBİ'lere tasarruf önlem paketi

Türkiye’nin ilk online ofis marketi Avansas, uzman ve finans otoritelerinin “nakit yönetimi ve vade konusunda dikkatli olun” uyarısında bulunduğu bir dönemde, Türk ekonomisinde önemli bir yerkaplayan KOBİ’lere hizmetini genişletti. Firma, minimum zaman, maksimum fayda sloganıyla İstanbul içerisinde müşterilerine 1 gün içerisinde ürünlerini teslim ederek zamandan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Avansas.com ayrıca yol, araç ve depolama gibi satın alma aşaması ve sonrasında, firmalar için gizli maliyetler yaratan konuları ortadan kaldırıyor.