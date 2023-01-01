Avaya’dan KOBİ’lere kurumsal çözümler

Avaya, KOBİ’lere, müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik işbirliği, video ve ağ çözümlerini tanıttı.





Avaya Bölge Direktörü (Türkiye, Mısır, Libya, Sudan) Sinan Dumlu şöyle konuştu: “Avaya IP Office çözümü 5 ila 1.000 kullanıcıya kadar ölçeklenebilen bir çözüm. İletişim ağı kurulumunu otomatik hale getirmek için tanıttığımız ERS 4000 serisi anahtarları ve Wi-Fi çözümleriyle de bir arada kullanılabiliniyor. Bu, BT personeli olmayan KOBİ'ler için zaman tasarrufu sağlayan ve kurulumu kolay ideal çözümdür.”