Avea, 2014’te pazarda en çok büyüyen operatör oldu

2014 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Avea, gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 12 artışla 4 milyar 312 milyon TL ile bugüne kadarki en yüksek gelirine imza attı, son 6 yılın en yüksek müşteri artışıyla toplamda 16.3 milyon müşteriye ulaştı.

Avea CEO’su Erkan Akdemir, “Verimlilik ve istikrar odaklı yatırım anlayışı doğrultusunda yaptığımız yatırımlar, sunduğumuz teklifler ve teknoloji üreten bir şirket olma konusunda gösterdiğimiz kararlılıkla 2014’te Avea olarak tarihimizin en başarılı sonuçlarına imza attık” dedi.