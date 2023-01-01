Avea 3G’yi 4 kat hızlandırdı

Avea Ar-Ge Merkezi son uygulamasıyla 3G çift taşıyıcı ve çift anten teknolojisini canlı şebeke iletişim kulesinde aktif hale getirdi ve 84 Mbps ile kullanıcı başına maksimum hıza ulaştı.





4G üzerine çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye’de ilk defa LTE Advanced için deneme iznini de geçtiğimiz yıl Aralık ayında Avea’nın aldığını söyleyen Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Coşkun Şahin; “Kullanıcı başına maksimum hıza erişme olanağı sağlayan Türkiye’nin ilk; dünyanın ise sayılı operatörleri arasında yer aldık. Geldiğimiz noktada grup şirketimiz Argela ile birlikte LTE-Advanced teknolojisine sahip baz istasyonu ve ağ birimleri üretimi yapacak know-how’a sahibiz” dedi.