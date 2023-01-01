Avea akıllı şehirlerinin DNA’sını konuşuyor

Avea ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) arasında kurulan “teknoloji köprüsü” kapsamında





Avea ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) arasında kurulan “teknoloji köprüsü” kapsamında İstanbul’a gelen MIT Media Lab Changing Places Direktörü Kent Larson ve Mobile Experience Lab Direktörü Frederico Casalegno “Şehirlerin İnovatif Teknolojilerle Dönüşümü”nü anlattı.

Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Dr. Coşkun Şahin İstanbul’u MIT ile tanıştırmaktan mutlu olduklarını paylaştı.