Avea, çalışanları 'geleceği' yaşıyor

Geleceğin teknolojilerini geliştirmeyi önceliği olarak gören Avea, Teknoloji Merkezi’nde yapılan tatbikat ile hem evden çalışma uygulamasını hem de iş süreçlerini test etti.





Avea, şebeke sürekliliğinden müşteriye verilen kritik hizmetlere, kurum içi operasyonlardan uzaktan erişim sistemlerine kadar tüm süreçleri başarıyla tamamladı. Teknoloji, insan kaynakları, finans, idari işler ve hukuk gruplarından toplam 704 çalışanın katıldığı operasyon sayesinde enerji tasarrufu sağlandı. Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Coşkun Şahin: “Tatbikat ile gördük ki tüm teknik altyapımız gelecekteki iş süreçlerini kusursuz yönetmek için hazır” dedi.



