Avea, “Çevik Stüdyo“ ile fsrklılaşıyor

Bahattin Aydın:

Avea, 2010 yılında uygulamaya başladığı ve yakında iş dünyasının yükselen bir trendi olacak çeviklik uygulamalarına “satış, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları” gibi birimleri de ekleyerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Avea İnsan Kaynakları Grup Direktörü Bahattin Aydın, “Çevik Stüdyo, müşterilerimizin beklentilerini çok daha hızlı karşılamamızı ve onları memnun etmemizi sağlarken; aynı zamanda son zamanlarda Pazar büyümesinde gösterdiğimiz liderliğide pekiştirecektir” dedi.