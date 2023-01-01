Avea, ‘Emniyet’i!

Emniyet mensuplarının akıllı telefon kulanım oranları...





Emniyet Genel Müdürlüğü, Avea ile 4 yıllık bir protokole imza attı. Anlaşma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ses ve verinin yanında katma değerli servisler içeren çok avantajlı tarife ve paketlerle iletişimi daha da güçlendirirken; Avea, aralarında Avea inTouch 2’nin de bulunduğu üst seviyedeki akıllı telefonları en iyi teklif ve paketlerle emniyet mensuplarının hizmetine sunacak. Emniyet mensuplarının akıllı telefon kulanım oranlarını artırmayı hedefleyen teklif ve paketler, bilgiye erişimi kolaylaştırırken hizmet kalitesini de artıracak