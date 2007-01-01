Avea

Numara taşımada Avea farkı

Mobil iletişim şirketi Avea, 2014’ün ilk çeyreğini, abone tabanında rekor büyümeyle kapattı. Avea CEO’su Erkan Akdemir; “Yıla hızlı ve güçlü bir başlangıç yaptık; yüzde 42’lik akıllı telefon penetrasyon oranımız, bizi akıllı telefon alanında 10 çeyrektir liderliğe taşıyor. 2013’ün aynı döneminde 239 bine varan abone büyümesini bu yıl 3 kat daha artırma başarısı göstererek 757 bin net abone büyümesine ulaşan Avea; 2007’den bu yana gerçekleştirdiği en yüksek büyümeyi kaydetti” diye konuştu.