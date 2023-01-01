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Avea İş Ortağı Akademisi’nden ilk mezunlar

İş ortaklarının Avea yöneticileriyle biraraya gelerek hedeflere odaklanmalarını sağlamak; servis, ürün ile projelerinin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Avea İş Ortağı Akademisi ilk mezunlarını verdi.

Akademinin ilk döneminde 20 iş ortağı aldığı eğitim sonrasında yapılan Proje Yarışması için  10 proje seçildi. Avea Mobil Pazarlama ve İş Ortaklığı Yönetimi Kıdemli Müdürü Ömer Şen, başarılı projelerin Avea çatısı altında hayata geçirileceğini belirtti.

 

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