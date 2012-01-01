Avea rakamlarıyla da konuştu

Avea, 2012 yılının 3. çeyreğinde elde ettiği finansal sonuçlarla en yüksek değerlerine ulaştı. Toplam geliri 910 milyon TL’ye ulaşan Avea’nın abone başı konuşma süresi 350 dakika, abone başı aylık geliri (ARPU) ise; 22.6 TL olarak gerçekleşti.





3. Çeyrek dönemde abone sayısını da 13.2 milyona çıkaran Avea, aynı dönemde akıllı cihaza sahip müşteri oranını da yüzde 22 gibi yüksek bir orana yükseltti. Avea Ceo’su Erkan Akdemir “Otobanda sol şeride geçtik, tam gaz yolumuza devam ediyoruz, rakamlarımız da bunu doğruluyor” dedi.