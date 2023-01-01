Avea ve Bilkent

Avea, yine bir ilki gerçekleştirip...





Avea, teknoloji ve mühendislik alanında dünyanın en iyi teknik üniversitesi kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile kurduğu “teknoloji köprüsü” aracılığıyla; MIT ile karşılıklı bilgi ve deneyim akışını başlatmıştı. Avea, yine bir ilki gerçekleştirip, Bilkent Üniversitesi ile ortak laboratuvar projesini hayata geçirerek “bilgi transferini” başlatıyor. Bilkent Üniversitesi içerisinde faaliyet gösterecek olan “Avea Bilkent Mobil İnovasyon Laboratuvarı” mobil teknolojiler konusunda geliştirilmeye açık fikir ve projesi olan tüm Bilkentlilere açık olacak.

