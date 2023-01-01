Avea’da “Reklam” değil, “Rakam” konuşuyor

Avea kapsama yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.





Hizmet kalitesini geliştirmek ve Türkiye’de cep telefonu kullanıcılarına, ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümleri sunmak için çalışan Avea, bu amaçla kapsama yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. 2010 yılından bu yana 1 milyar TL’lik yatırımla, sayısı 22.000’i aşan baz istasyonuyla birçok ilde yüzde 99’u geçen kapsama oranları ile Avea, 13 milyon müşterisine kaliteli ve kesintisiz iletişimin rahatlığını “A-KALİTE KAPSAMA”’yla sunmayı sürdürüyor.