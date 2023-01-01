Avea’dan “Avea Arabam”

Avea, dünyada bir ilki gerçekleştirerek GSM, iBeacon ve GPS özelliklerini biraraya getiren ve park yerinin kolayca bulunmasını sağlayan “Avea Arabam” uygulamasını Dünya Mobil Kongresi’nde tanıttı.

Kendi sınıfında operatör bazlı ilk uygulama olma özelliğini taşıyan uygulama, otomobil sahiplerinin araçlarını park ettikleri yerleri işaretlemelerini, araçlarına olan uzaklıklarını iBeacon teknolojisini kullanarak ölçmelerini ve araçlarına kolayca ulaşabilecekleri en uygun rotayı çizmelerini sağlıyor. Uygulama, android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.