PANORAMA Haberleri Tümü

Avea’dan “Avea Arabam”

Avea, dünyada bir ilki gerçekleştirerek GSM, iBeacon ve GPS özelliklerini biraraya getiren ve park yerinin kolayca bulunmasını sağlayan “Avea Arabam” uygulamasını Dünya Mobil Kongresi’nde tanıttı.

Kendi sınıfında operatör bazlı ilk uygulama olma özelliğini taşıyan uygulama, otomobil sahiplerinin araçlarını park ettikleri yerleri işaretlemelerini, araçlarına olan uzaklıklarını iBeacon teknolojisini kullanarak ölçmelerini ve araçlarına kolayca ulaşabilecekleri en uygun rotayı çizmelerini sağlıyor. Uygulama, android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü