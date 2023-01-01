AveaLabs Kuluçka Merkezi

AveaLabs Kuluçka Merkezi Bilgilendirme Günü

GSM sektörünün Ar-Ge sertifikasına sahip ilk operatörü Avea, girişimcileri desteklediği AveaLabs Kuluçka Merkezi’ni genç girişimcilere ve iş ortaklarına daha yakından tanıtmak amacıyla “AveaLabs Kuluçka Merkezi Bilgilendirme Günü” düzenledi. Bilgilendirme günü kapsamında Avea IT Kıdemli Grup Direktörü Egemen Kurdoğlu, Avea’nın odağına Ar-Ge çalışmalarını aldığını ve son 4 yılda 122 milyon TL Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade ederek, “Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalarımızı, alanında uzman 228 mühendisimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. 50’den fazla patent başvurumuz bulunuyor” diye konuştu.