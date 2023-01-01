Aygaz’ın Faaliyet Raporu’na Ödül

“Uluslararası Stevie Ödülleri” sahiplerini buldu.





Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, “En İyi Faaliyet Raporu” dalında Bronz Ödül’ün sahibi oldu. Böylece Aygaz Faaliyet Raporu, Avrupa ve Amerika bölgesinde en iyi üç faaliyet raporundan biri oldu. Aygaz’ın faaliyetlerini, kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan ele alan ve Demirbağ Tasarım ile işbirliği içerisinde hazırlanan kapsamlı rapor, iletişim profesyonellerinin oluşturduğu uzman bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu yıl onuncusu düzenlenen “Uluslararası Stevie Ödülleri”ne 50’nin üzerinde ülkeden 3.300’ü aşkın kuruluş ve bireysel başvuru yapıldı. Başvuruda bulunulan projeler, dünya çapında 250 kişiden oluşan jüri tarafından iki aşamada değerlendirildi. Yunanca “taçlandırma” anlamına gelen “Stevie®” organizasyonu tarafından verilen ödüller, 14 Ekim’de Barcelona’da düzenlenecek törende sahiplerine takdim edilecek.