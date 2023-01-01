Bank Asya, Ankara’da kentsel dönüşümün arkasında

Bank Asya, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm sürecini ve teknik konulardaki son gelişmeleri Ankara’da müteahhitlere yönelik düzenlediği seminerle masaya yatırdı.





Bank Asya Bireysel Ürün ve Satış Yönetimi Müdürü Gökhan Çeviker, banka olarak kentsel dönüşümde ilk günden beri aktif bir biçimde rol oynadıklarını söyledi. Gökhan Çeviker, “Bank Asya olarak müşterilerimize hem özel fiyat avantajımızla hem de kentsel dönüşümde uzmanlaşmış kadromuzla hizmet vermeye hazırız” dedi.