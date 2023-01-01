Bank Asya, Cizre’de şube açtı

Şube ağını hızla genişleten Türkiye’nin lider katılım bankası Bank Asya, Şırnak’taki ilk şubesini Cizre’de açtı.





Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, Cizre Şubesi’nin açılmasıyla Şırnak’taki ilk şubelerinin hizmete girdiğini, Türkiye’nin her bölgesinde aktif olarak müşterilerine hizmet götüren bir banka olduklarını, üretime doğrudan destek veren yaklaşımla 281 şubeye ulaştıklarını, 2013 yılını 301 şube ile tamamlamayı planladıklarını belirtti. Bank Asya, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dönem net kârını, yüzde 9.5 artırdı. Reel ekonomiye sağladığı finansal destek 30,4 milyar TL’ye ulaştı.