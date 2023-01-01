Bank Asya’dan emekliye ‘altın’!

‘Altın’ değerinde bir kampanya

Bank Asya, emekliler için ‘altın’ değerinde bir kampanya başlattı. Buna göre 30 Nisan’a kadar maaşını Bank Asya’ya taşıyan emekliler, hem 2 gram altın kazanıyor, hem de maaşlarını tüm banka ATM’lerinden ücretsiz çekiyor. Emekliler, kampanyada kaldıkları süre boyunca hesap işletim ücreti muafiyeti, kredi kartı yıllık üyelik ücreti muafiyeti, ortak nokta para çekme ve bakiye sorma işlem ücreti muafiyeti ile İnternet, Alo Asya, ATM ve AsyaCep şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinde ücret muafiyetinden yararlanacak.