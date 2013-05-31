Bank Asya’dan “KOBİ Baharı”

Bank Asya, KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla “KOBİ Baharı” adıyla yeni bir kampanya başlattı.





Geliştirdiği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin öncü katılım bankası olan Bank Asya, KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla “KOBİ Baharı” adıyla yeni bir kampanya başlattı. Bank Asya kampanya kapsamında KOBİ’lere, yüzde 0.72’den başlayan oranlarla finansman desteği sunuyor. KOBİ Baharı kampanyası 31 Mayıs 2013 tarihine kadar geçerli olacak. Bank Asya Ticari -KOBİ- Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, Bank Asya’nın KOBİ Bankacılığı’nda büyük hedefleri olduğunu söyledi.