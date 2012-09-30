Bank Asya’nın 9 aylık net kârı 154 milyon TL

Asya Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2012 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını açıkladı. Bankanın aktif toplamı yıl üç çeyrekte toplam yüzde 16 artışla 20 milyar TL’ye yükseldi.





Nakdi kredilerde ilk 9 ayda yüzde 18 oranında artış sağlandı ve toplam krediler yoluyla reel ekonomiye aktarılan kaynak da yaklaşık 24 milyar TL’ye çıktı. Bank Asya’nın 2012 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla karşılıklar öncesi kârı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 oranında artarak 389 milyon TL’ye ulaştı. Vergi ve kredi karşılıkları sonrası net kâr 154 milyon TL olarak gerçekleşti. Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, “Odaklandığımız KOBİ kredilerinde yüzde 75 büyüyerek bu yıl en büyük desteği KOBİ müşterilerimize vermiş olduk” dedi.