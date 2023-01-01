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Bank Asya’ya ‘Murabaha’ sendikasyonu

Finans sektöründe istikrarlı yükselişini sürdüren Bank Asya;



ABC Islamic Bank, Barwa Bank, Emirates NBD Bank, National Bank of Abu Dhabi, Noor Islamic Bank ve, Standard Chartered Bank  liderliğinde ve toplamda 16 ülkeden 28 bankanın katılımıyla murabaha sendikasyonu sağladı. Bir yıl vadeli kredi 230.5 milyon dolar ve 115.3 milyon avroluk dilimler halinde  toplamda 380 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Murabaha işleminin kar payı ise LIBOR/EURIBOR+%1.25 olarak belirlendi.

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