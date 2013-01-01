Bilgitaş 2013 yılı bayiler toplantısı

Bilgitaş Türkiye fotokopi pazar liderliğini kutladı





Bilgitaş 2013 yılı bayi toplantısını, 2012’de KYOCERA ürünleri ile kazandığı Türkiye fotokopi pazar liderliğini kutlayarak gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşma yapan Bilgitaş Yönetim Kurulu Başkanı Habib Pişan, Bilgitaş’ın tüm Türkiye geneline yayılmış bayileri ile tek bir vücut olduğunu vurgulayarak 2012 yılının en başarılı bayilerine plaket ve ödüllerini takdim etti. Toplantıda Bilgitaş’ın yeni iş ortağı dijital baskı makinası ve sonlandırıcı çözümleri üreticisi MGI’ın ürünlerinin tanıtımı ve Bilgitaş’ın sektöründe lider müşterileri ile gerçekleştirdiği başarılı proje örneklerine yer verildi.