Bilgitaş: KYOCERA FS-3140MFP+ en iyisi

Bilgitaş’ın Türkiye yetkili distribütörü olduğu Japon KYOCERA Documents Solutions’un FS-3140MFP+ ürünü,





Bilgitaş’ın Türkiye yetkili distribütörü olduğu Japon KYOCERA Documents Solutions’un FS-3140MFP+ ürünü, Chip dergisi okuyucuları tarafından ‘2012 yılının en iyi lazer yazıcısı’ seçildi. Lazer baskı teknolojisi kullanan, 40 A4 s/b sayfa/dakika hıza ve 600x600dpi çözünürlüğe sahip, maksimum 2.100 sayfa kağıt besleme kapasitesi sunabilen ürün fotokopi, yazıcı, tarayıcı ve faks özelliklerini birarada üstün performans ile sunuyor.

