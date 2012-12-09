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Bilgitaş: SIGN İstanbul 2012’de

Fransız MGI Digital Graphic Technology’nin renkli dijital baskı makinası ve sonlandırıcı çözümleri 6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Tüyap Fuar & Kongre merkezinde gerçekleşecek.



SIGN İstanbul  2012 fuarında Türkiye temsilcisi  Bilgitaş’ın  Salon 6/A11 nolu standında yer alacak. MGI renkli dijital  baskı makinesi Meteor DP8700 XL  kağıt, plastik, zarf ve banner gibi medya çeşitliliği, DF360 sonlandırma  ünitesi laminasyon, kesme, kırım, perforaj ve kartvizit kesme gibi bir çok işlemi bir arada yapma özelliği ile mutlaka görülmeli.

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