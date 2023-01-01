Bilyoner.com’a GlassHouse Türkiye’den tekilleştirme

Bilyoner.com Genel Müdürü Yardımcısı Ceyhun Kıral’ın açıkladığına göre, Türkiye’nin ilk elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, her gün milyonlarca işlem yapılan sistemlerinin yedekleme operasyonunu GlassHouse Türkiye danışmanlığında gerçekleştirdi ve tekilleştirme teknolojisine taşındı.





Böylece Bilyoner.com verilerini hem daha güvenli bir teknoloji olan disk tabanlı sistemler üzerinde saklamaya başladı, hem de kolay yönetilebilir bir ortama kavuştu.