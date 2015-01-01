BİM’in 2015 büyüme hedefi yüzde 20

Türkiye perakende sektörünün yükselen yıldızlarından BİM 2014 yılı mali sonuçlarını BİM İcra Kurulu Üyeleri Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu açıkladı.

2014’te cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22.1 oranında artırarak 14.5 milyar TL seviyesine çıkaran BİM, 2014’te 412 milyon TL yatırımla 3 yeni bölge merkezi ve 502 yeni mağaza açarak, mağaza sayısını 4.500’ün üstüne, çalışan sayısını ise 27.637’ye çıkardı. Özel markalı ürün satışını yüzde 24 artıran BİM, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlardan satarak tüketiciye enflasyon artış rakamlarının altında alışveriş imkanı sundu.